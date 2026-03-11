"Мосбилет" приглашает на необычные экскурсии в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичные парки приглашают посетить необычные экскурсионные программы для всей семьи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2025 году в парках прошло более 18 тысяч экскурсий. С того же года в Парке Горького действует формат комбоэкскурсий – это прогулки на электроавтобусе с посещением смотровой площадки на крыше арки главного входа.

Гид расскажет участникам, где танцевали фокстрот в 1930-х годах, как площадка стала символом новой страны и где в современном парке искать следы грандиозной выставки. На этом же электробусе горожане могут отправиться в Нескучный сад и узнать о судьбах владельцев усадеб на правом берегу Москвы-реки.

В музее-заповеднике "Царицыно" все желающие могут посетить экскурсию-беседу по выставке "Индия. Ткань времени". В программу также входит посещение залов Большого дворца.

Кроме того, для москвичей и туристов доступны медиаторские туры – посетители осмотрят экспозицию и поговорят с ведущим о представленных платьях модных домов. Для детей подготовили спецпрограмму "Сокровища индийского махараджи" – с помощью тканей и костюмов юные гости узнают о культуре и традициях Индии.

В "Царицыне" можно посетить экскурсии "Заповедные прогулки", которые рассчитаны на дошкольников и младшеклассников с родителями. Участникам расскажут о парке и устройстве оранжерейного корпуса. Другая программа – "Ночное Царицыно" – позволит увидеть преображение дворцов и павильонов императорской усадьбы после заката.

В Сытном дворе музея-заповедника "Коломенское" доступна экспозиция "Романовы. Из Петергофа в Москву". Она объединила около 800 экспонатов, рассказывающих о жизни и увлечениях представителей дома Романовых.

В музее-усадьбе "Кусково" проходит экскурсия "Театральный секрет", на которой участникам расскажут о прошлом резиденции Шереметьевых. После этого гости отправятся на занятие по актерскому мастерству. Между тем программа "Почтовые истории" предлагает посетить усадебный дворец. Она также повествует о почтовой культуре прошлых столетий.

В Музее истории Военно-морского флота России в парке "Северное Тушино" все желающие могут посмотреть на 90-метровую дизельную подлодку Б-396 "Новосибирский комсомолец".

Экскурсии в парках проходят регулярно. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Для москвичей также доступны 13 экскурсионных программ в разных форматах на Киностудии Горького. Например, в рамках программы "Королевство сказочных костюмов" участники знакомятся с секретами пошивочного цеха, а также пробуют себя в роли художника по костюмам.