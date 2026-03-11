11 марта, 17:03Происшествия
Около 100 человек эвакуированы из дома в Анапе, поврежденного обломками БПЛА
Фото: телеграм-канал "ЧП Анапа"
Около 100 человек эвакуированы из многоквартирного дома в Анапе, в который попали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Среди эвакуированных – 28 детей. На время проведения необходимых мероприятий они помещены на безопасное расстояние. При этом в оперштабе подчеркнули, что жители не нуждаются в пунктах временного размещения.
Кроме того, обломки беспилотника были обнаружены в Краснодаре во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе, рассказал глава муниципалитета Евгений Наумов. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что один человек получил травмы в результате падения обломков украинского дрона на частный дом в Адлерском районе Сочи. У пострадавшего зафиксированы ушибы и ссадины, однако госпитализация не понадобилась.