Около 100 человек эвакуированы из дома в Анапе, поврежденного обломками БПЛА

Фото: телеграм-канал "ЧП Анапа"

Около 100 человек эвакуированы из многоквартирного дома в Анапе, в который попали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Среди эвакуированных – 28 детей. На время проведения необходимых мероприятий они помещены на безопасное расстояние. При этом в оперштабе подчеркнули, что жители не нуждаются в пунктах временного размещения.

Кроме того, обломки беспилотника были обнаружены в Краснодаре во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе, рассказал глава муниципалитета Евгений Наумов. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что один человек получил травмы в результате падения обломков украинского дрона на частный дом в Адлерском районе Сочи. У пострадавшего зафиксированы ушибы и ссадины, однако госпитализация не понадобилась.

