Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 17:08

Происшествия

В Таиланде девушка-инвалид из России впала в кому после удаления зуба мудрости

Фото: depositphotos/sudok1

В Таиланде российская туристка-инвалид впала в кому после того, как ей удалили зуб мудрости в одной из местных клиник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, жительница крымского города Саки Екатерина Панова, которая передвигается на коляске, вместе с сестрой отправилась на отдых в Патайю. Там у девушки появился флюс, который вынудил ее удалить зуб мудрости.

"Операцию провели в одной из местных больниц по страховке, но затем возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса", – рассказала Шерстобоева.

Девушка потеряла сознание и уже несколько дней лежит в коме в больнице Чонбури, отметила волонтер.

"Срок лечения по страховке закончился. Улететь домой сестры не могут, так как Катя нетранспортабельна", – объяснила Шерстобоева.

Она подчеркнула, что у девушки продолжают работать почки, поэтому есть надежда на выздоровление.

Ранее сообщалось, что 53-летняя российская туристка, отдыхавшая на тайском острове Пхукет, пострадала при падении с 4-го этажа гостиницы. Женщина получила травму головы, а также ссадины и гематомы на правой ноге, руке и боку. Ее доставили в больницу района Патонг, а затем перевели в более оборудованную больницу "Ватчира Пхукет".

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика