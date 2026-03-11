В Таиланде девушка-инвалид из России впала в кому после удаления зуба мудрости

Фото: depositphotos/sudok1

В Таиланде российская туристка-инвалид впала в кому после того, как ей удалили зуб мудрости в одной из местных клиник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, жительница крымского города Саки Екатерина Панова, которая передвигается на коляске, вместе с сестрой отправилась на отдых в Патайю. Там у девушки появился флюс, который вынудил ее удалить зуб мудрости.

"Операцию провели в одной из местных больниц по страховке, но затем возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса", – рассказала Шерстобоева.

Девушка потеряла сознание и уже несколько дней лежит в коме в больнице Чонбури, отметила волонтер.

"Срок лечения по страховке закончился. Улететь домой сестры не могут, так как Катя нетранспортабельна", – объяснила Шерстобоева.

Она подчеркнула, что у девушки продолжают работать почки, поэтому есть надежда на выздоровление.

