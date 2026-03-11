Форма поиска по сайту

11 марта, 17:52

Экономика

Минпромторг РФ заявил, что не готовит мер после заявления Казахстана об утильсборе на авто

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Минпромторг России не разрабатывает ответных мер в случае возможного увеличения Казахстаном утилизационного сбора на российские автомобили. Об этом сообщили в ведомстве.

Сами власти Казахстана не ожидают сильного увеличения цен на машины после повышения утильсбора на транспортные средства из России.

Министр промышленности и строительства страны Ерсайын Нагаспаев напомнил, что в России утильсбор для машин из Казахстана был увеличен в десятки раз, республика "просто зеркалит ситуацию".

В России новые правила расчета утильсбора для легковых авто вступили в силу в декабре 2025 года. Отныне базовая ставка зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

В то же время крупнейшим отечественным автоконцернам предоставили отсрочку по уплате утильсбора. Срок уплаты за четвертый квартал 2025 года, а также за три квартала 2026-го перенесли на декабрь этого года.

Поставка автомобилей в РФ приостановилась из-за конфликта на Ближнем Востоке

