22 декабря, 12:30

Эксперт Хайцеэр рекомендовал проверять авто при покупке на хабах с дисконтом до 40%

Фото: depositphotos/welcomia

Опасность покупки автомобиля на хабах после лизинга, где дисконт может доходить до 40%, зависит исключительно от его состояния, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Это могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи", – рассказал эксперт.

По его словам, машина может быть достаточно свежей и малоэксплуатированной, а может иметь и большой пробег. При этом сам по себе факт приобретения авто через такой хаб не несет дополнительных уникальных рисков.

Хайцеэр подчеркнул, что при покупке нужно провести тщательную проверку. В частности, важно осмотреть машину, желательно на специализированной площадке с привлечением опытных мастеров.

"Крайне важна и история обслуживания – нужно знать, как автомобиль эксплуатировался, проходил ли регулярное техническое обслуживание. Покупателю просто необходимо подходить к сделке разумно и использовать "голову", – добавил эксперт.

Влияние хабов на вторичный рынок будет зависеть от того, какие именно марки и модели и в каком объеме там будут представлены. Скорее всего, цены окажутся рыночными, предположил Хайцеэр. Он не исключил, что часть автомобилей будет приобретаться оптовыми перекупщиками для дальнейшей продажи в розницу.

"Таким образом, для конечного покупателя такая инициатива – просто еще один канал приобретения подержанного автомобиля, требующий стандартной для такого рынка осмотрительности", – заключил Хайцеэр.

Ранее стало известно, что лизинговые компании в России собираются создать альтернативную сеть торговых площадок (хабов) для продажи изъятой автотехники с большими скидками. Подобные площадки могут появиться в российских мегаполисах в начале 2026 года.

Отмечалось, что хранить машины на складах нерентабельно из-за растущих ставок аренды, а продавать в дилерских сетях невыгодно из-за больших наценок продавцов. Первая такая стоянка на 300 единиц техники уже была открыта осенью в Ростове-на-Дону.

