Автоэксперт Ладушкин: покупка машины после работы в такси опасна из-за износа деталей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Покупка автомобиля, который ранее работал в такси или каршеринге, может быть опасной из-за большого пробега и износа деталей, предупредил автоэксперт Евгений Ладушкин, передает RT.

По его словам, обычные легковые машины за год проезжают в среднем 10–12 тысяч километров. При редкой эксплуатации чаще всего транспорт используют по дороге на работу или за город. В то же время автомобили такси и каршеринга за год преодолевают 70–80 тысяч километров, и это далеко не предел.

Особую нагрузку получает не только пробег, но и моточасы.

"Автомобили такси за смену практически не глушат мотор, ведь мотор – это единственное отопление салона в мороз. Без него не работает отопитель", – пояснил Ладушкин.

Эксперт добавил, что в такси регламентное обслуживание и качественный ремонт часто отодвигаются на второй план ради коммерческой выгоды. По его словам, на такие машины обычно устанавливают дешевые детали, а станции технического обслуживания систематически экономят на работах.

Ранее юрист Алла Георгиева дала рекомендации по покупке автомобиля у пожилого человека. Она посоветовала активно общаться с самим продавцом, задавая уточняющие вопросы о причине продажи и истории машины. Также важно выяснить, почему автомобиль не передается родственникам.

Для дополнительной безопасности Георгиева порекомендовала связаться с родственниками пенсионера. Это поможет обсудить планируемую сделку и снизить возможные риски.