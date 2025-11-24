Форма поиска по сайту

24 ноября, 12:45

Транспорт
Юрист Георгиева: при покупке авто у пенсионера нужно задавать уточняющие вопросы

Юрист дала советы, как обезопасить себя при покупке машины у пожилого человека

Фото: depositphotos/liudmilachernetska@gmail.com

Для обеспечения максимальной безопасности при покупке автомобиля у пожилого человека необходимо активно взаимодействовать с самим пенсионером. Такую рекомендацию в беседе с Москвой 24 дала юрист Алла Георгиева.

В частности, важно задавать как можно больше уточняющих вопросов, например о причинах продажи машины и ее предыдущих владельцах. Также стоит выяснить, почему продавец не передает авто родственникам.

"Чем больше диалога, тем лучше можно понять истинные мотивы продажи", – пояснила юрист.

Эксперт подчеркнула, что при совершении сделки присутствие медицинского эксперта, который формально подтверждает дееспособность пенсионера, недостаточно, поскольку врач не всегда способен сразу определить, является ли человек внушаемым или ведомым.

В качестве дополнительной меры предосторожности Георгиева посоветовала связаться с родственниками пожилого человека и сообщить им о планируемой сделке для получения их комментариев и снижения рисков.

"В будущем по аналогии со сделками с недвижимостью, вероятно, станет стандартной практикой привлекать эксперта, который сможет официально зафиксировать, что пожилой продавец полностью осознает предмет сделки и ее последствия. Это может стать сдерживающим фактором", – считает юрист.

Отвечая на вопрос об оспаривании сделок с пенсионерами, заключенными под влиянием аферистов, эксперт отметила, что такая практика существует давно. Однако она отметила, что случаи, в которых продаваемым объектом выступает автомобиль, а не недвижимость, встречаются реже.

"Квартирные мошеннические схемы распространены больше, но находятся и те, кто готов пойти на обман ради менее ликвидного имущества. С правовой точки зрения подход к оспариванию таких сделок будет аналогичным", – продолжила она.

В подобной ситуации применяются те же статьи закона, а ключевым моментом является доказательство, что продавец действовал под влиянием заблуждения. Им может быть судебно-психиатрическая экспертиза, устанавливающая, что человек осознавал последствия сделки, то есть не находился в заблуждении и понимал последствия.

"Раньше схемы, где пожилого человека целенаправленно вводят в заблуждение для продажи автомобиля, встречались нечасто, но теперь, судя по всему, такая практика появляется", – подытожила Георгиева.

О том, что на авторынке появилась схема обмана с участием пенсионеров, ранее писал телеграм-канал Baza. Случаи фиксировались в том числе в Москве и Подмосковье.

В частности, одним из пострадавших оказался житель столицы, который приобрел Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей у пожилой женщины. Машина имела чистую юридическую историю, а продавец показалась ему "милой и адекватной", поэтому сделка прошла быстро.

Вскоре мужчина решил продать автомобиль, но вместо покупателей к нему прибыли сотрудники полиции, которые сообщили, что пожилая женщина продала имущество под давлением мошенников. В результате машину забрали на стоянку, а покупателя признали недобросовестным.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на борьбу с "бабушкиной схемой", когда продавцы впоследствии оспаривают совершенные сделки. Авторами инициативы выступят председатель "Справедливой России" Сергей Миронов и зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин.

Проект предполагает введение "периода охлаждения" продолжительностью от 5 до 14 дней, который сделает юридически несостоятельной ссылку продавца на состояние измененного сознания в течение всего этого срока.

У москвичей начали забирать автомобили, купленные у пожилых людей

