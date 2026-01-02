Собянин: летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил глава города.

В ночь на пятницу, 2 января, был уничтожен еще один вражеский дрон, направлявшийся в сторону столицы. В настоящее время число ликвидированных БПЛА достигло двух.

На фоне атаки в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже они были сняты.