02 января, 11:35Мэр Москвы
Собянин: летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО Минобороны
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил глава города.
В ночь на пятницу, 2 января, был уничтожен еще один вражеский дрон, направлявшийся в сторону столицы. В настоящее время число ликвидированных БПЛА достигло двух.
На фоне атаки в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже они были сняты.