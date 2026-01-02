Форма поиска по сайту

02 января, 09:38

Город

Балет на льду "Лебединое озеро" покажут на катке ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

С 3 по 10 января на катке ВДНХ пройдет балет-сказка на льду "Лебединое озеро". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Балет поставили по произведению композитора Петра Чайковского. Для зрителей подготовили уникальные номера и яркие костюмы.

По сюжету, в канун Нового года принц встречается с принцессой Лебедь. Им пытается помешать злой маг, который похищает девушку. Вместе с гостями ВДНХ принцу предстоит отправиться на ее поиски в королевство фей.

Участие в постановке принимают известные фигуристы, а также спортсмены академии "Ангелы Плющенко". Среди них – олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионки Европы Алена Косторная и Софья Самодурова.

Балет на льду можно посмотреть с 3 по 8 января в 13:30 и 17:30, 9 января – в 17:30. В субботу, 10-го числа, в 13:30 и 17:30 на катке ВДНХ для зрителей проведут гала-шоу, в котором будет участвовать двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Вход на представление осуществляется по билетам на каток. Кроме того, бесплатно шоу можно будет посмотреть с трибун.

До 3 января включительно дети также могут получить подарки от Деда Мороза в аванзале станции метро "Курская". Всех желающих ждут с 10:00 до 18:00. Технический перерыв предусмотрен с 14:00 до 14:30. Количество подарков ограничено.

Москвичей и туристов пригласили посетить городские катки

