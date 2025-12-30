Форма поиска по сайту

30 декабря, 19:02

Транспорт

Детям вручат новогодние подарки на станции метро "Курская"

Фото: mosmetro.ru

Детям начали раздавать подарки от Деда Мороза в аванзале станции метро "Курская", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Каждый ребенок может получить новогодний сюрприз до 3 января 2026 года включительно, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Всех желающих ждут ежедневно с 10:00 до 18:00, технический перерыв предусмотрен с 14:00 до 14:30.

"Количество подарков ограничено – успейте заглянуть!" – добавили в ведомстве.

Кроме того, почти 8 тысяч детей, которые встретят Новый год в московских больницах, получат подарки. Для них также организуют представления с участием актеров и аниматоров, игры и мастер-классы.

В свою очередь, десант из Дедов Морозов спустится с крыш медучреждений с помощью специального оборудования, чтобы заглянуть в окна палат, поздравить ребят с праздником и пожелать им выздоровления.

Собянин исполнил мечту девочки из Луганска в рамках "Елки желаний"

