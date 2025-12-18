Форма поиска по сайту

Новости

18 декабря, 09:00

Общество

Наборы LEGO стали самым популярным новогодним подарком для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конструкторы LEGO стали самым популярным подарком для детей на Новый год. Об этом Москве 24 рассказали аналитики маркетплейса "Мегамаркет".

Выяснилось, что в ноябре и декабре на конструкторы пришлось 85% всего объема продаж категории игрушек. Наиболее востребованными стали тематические наборы по мотивам культовых франшиз. Популярны серии по вселенным "Звездных войн", "Гарри Поттера", "Сумерек", "Властелина колец" и "Один дома". Также покупатели проявляли интерес к конструкторам-автомобилям, которые становятся хорошим подарком для детей разных возрастов.

"LEGO воспринимается не просто как игрушка, а как формат совместного досуга, который объединяет детей и взрослых. Такой подарок легко вписывается в новогоднюю атмосферу – его распаковывают всей семьей и собирают вместе долгими зимними вечерами", – объяснила руководитель категории "Игры и игрушки" маркетплейса Юлия Лемайкина.

Также аналитики установили, что чаще всего конструкторы покупают мужчины в возрасте 35–44 лет. На них приходится 28% таких приобретений. За ними идут мужчины 25–34 лет – 20% покупок. Замыкают тройку лидеров женщины 35–44 лет – 16%.

При этом у мужчин средний чек в два раза выше, чем у женщин. Представители сильной половины населения предпочитают большие и дорогие наборы. При этом женщины совершают покупки чаще.

Также в 93% случаев конструктор был не единственным в корзине пользователей. Обычно его приобретают вместе с другими детскими товарами.

56% всех продаж приходится на Москву. На второй строчке расположился Санкт-Петербург – 21%. В пятерку лидеров по покупке LEGO вошли также Краснодарский край (7%), Красноярский край (6%) и Вологодская область (4%).

По мнению эксперта "Мегамаркета", популярность LEGO заключается в пересечении поколений. Родители доверяют бренду, так как сами давно с ним знакомы, а детей интересуют тематические наборы, которые создаются по вселенным книг, видеоигр и фильмов.

Также в ноябре и декабре 2025 года активно покупались роботы, детские горки и качели, пазлы, настольные игры. Кроме того, среди покупателей в категории детских товаров вырос интерес к практичным покупкам – видеоняням, автокреслам, коляскам.

Ранее столичный Дед Мороз рассказал, что в своих письмах дети стали чаще указывать артикулы желаемых подарков на Новый год. Многие просят гаджеты – телефоны, планшеты, ноутбуки.

При этом дети не всегда выбирают что-то материальное. Некоторые ребята писали Деду Морозу о желании найти новых друзей, а кто-то мечтает, чтобы "у соседской кошки не болела лапа".

