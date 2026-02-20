График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 17:56

Экономика
Главная / Истории /

Экономист Бархота допустил рост курса доллара до 80–85 руб до конца мая 2026 года

Валютная рулетка: чего ожидать от курса доллара в 2026 году

Курс доллара США может достичь почти 90 рублей к концу 2026 года, заявили эксперты. Что именно ждет валютный рынок в скором будущем, разбиралась Москва 24.

Курс на повышение

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу 2026 года, сообщил ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Если никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов не произойдет, то будет 88–89 (рублей за доллар США. – Прим. ред.).
Андрей Клепач
главный экономист ВЭБ.РФ

Согласно курсу Центробанка (ЦБ) на 20 февраля, американская валюта оценивается в 76,7 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер спрогнозировал, что курс рубля может отреагировать на решение ЦБ о снижении ключевой ставки. В свою очередь, она упала на 0,5% пунктов, что почти никак не отразилось на отечественной валюте, сообщил телеканалу Москва 24 экономический обозреватель Евгений Беляков.

Однако эксперт банковского рынка Андрей Бархота напомнил в разговоре с Москвой 24, что еще два-три месяца назад аналитики прогнозировали более серьезную девальвацию рубля к концу 2025 года. Тогда назывались ориентиры в 93–94 и даже 100 рублей за доллар.

Он также отметил, что для экономики ослабление рубля выгодно: это увеличивает экспортную выручку, наполняет бюджет и сокращает его дефицит. Однако, по словам эксперта, у девальвации есть и обратная сторона – новый виток подорожания, поскольку экономика страны по‑прежнему сильно зависит от импорта.

Рост цен на ввозимое из-за рубежа сырье и оборудование способен запустить инфляционные процессы. Поэтому в России был выбран сценарий управляемой девальвации – очень плавного ослабления национальной валюты.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Эксперт добавил, что уровень в районе 88–89 рублей за доллар к концу года предполагает снижение примерно на 1–2 рубля в месяц.

"Это идеальный вариант, рассчитанный на отсутствии новых кризисов. Однако для бизнеса и бюджета более комфортным считается курс в 105–115 рублей за доллар. Именно такой диапазон способен сгладить бюджетные диспропорции с учетом падения цен на нефть, удешевления российских энергоресурсов и сохранения санкционного давления", – рассказал эксперт.

Он предположил, что весной есть вероятность девальвации в 2–3 рубля, поэтому до конца мая доллар может быть в значениях 80–85 рублей. Летом движение валютного рынка замедлится и возможен курс в диапазоне 82–86. При этом многое будет зависеть в том числе от динамики процентных ставок и внешних событий, указал Бархота.

Непредсказуемый сценарий

Фото: depositphotos/blinow61

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов отметил в беседе с Москвой 24, что усиление санкционного давления способно оказать на рубль негативное воздействие.

"Однако видно, что в результате санкций национальная валюта уже несколько месяцев остается достаточно предсказуемой, в диапазоне 75–80 рублей", – сказал эксперт.

Он объяснил, что сокращение импорта снижает спрос на американскую валюту, а фактический запрет на операции в долларах и евро делает их менее интересными на российском рынке. Одновременно повышается интерес к цифровым финансовым активам и технологиям, позволяющим проводить транзакции без использования американских и европейских денег, что также оказывает свое влияние, подчеркнул Ордов.

Более высокий курс позволил бы получить дополнительные доходы в бюджет, что крайне важно в условиях дефицита. Однако, пока сохраняются ограничения на валютном рынке, все остается в предсказуемом диапазоне. Чтобы курс превысил планку в 80 рублей, необходимы более четкие негативные сценарии, влияющие на валютные доходы России.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова

Поступления от продажи нефти и газа сейчас также снижаются, но экспортная выручка продолжает идти в страну. Благодаря этому компании охотно продают валюту, поскольку их рублевые расходы, в том числе на налоги, растут, добавил эксперт.

"При этом увеличение налоговой нагрузки требует больше рублей, что создает на них спрос. В ближайший квартал он, подкрепленный высокими процентными ставками по кредитам, может остаться высоким и даже вырасти. Это способно привести к еще большему укреплению доллара, как ни парадоксально", – объяснил экономист.

Таким образом, обоснованных предпосылок для конкретного прогноза курса пока нет. К концу года можно увидеть его значения в любом диапазоне от 70 до 110 рублей, однако для более точного прогноза за ситуацией еще предстоит понаблюдать, заключил Ордов.

Читайте также


Старкина Маргарита

экономикаистории

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика