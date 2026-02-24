Форма поиска по сайту

24 февраля, 17:43

Шоу-бизнес

Актер Бурак Озчивит признался, что ест по ночам

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал, что иногда ест по ночам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью стилисту Алеко Надиряну для канала ALEKÓ in my bag.

По словам Озчивита, он не ограничивает себя в питании. Однако актер соблюдает ряд правил, которые сам установил, чтобы держать себя в форме.

"Я просто знаю: если в чем-то перебрал, сразу беру себя в руки. В течение недели стараюсь за этим следить – из-за моей работы", – отметил Озчивит.

Он также озвучил один из своих основных принципов – "никогда не сдаюсь, никогда не отступаю".

Озчивит исполнил одну из главных ролей в 11-й части российской франшизы "Елки". Для турецкого актера этот фильм стал дебютом в российском кинематографе.

В проекте также сыграли Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Рузиль Минекаев. Съемки велись как в Татарстане, так и в Москве.

