Бывший завод GM в Санкт-Петербурге переоснастили под выпуск машин Jeland

Фото: 123RF.com/gyn9037

Российский "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo завершили совместную модернизацию бывшего завода General Motors в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Таким образом фирмы объявили о расширении стратегического сотрудничества. Уточняется, что на обновленной площадке планируется наладить производство автомобилей российского бренда Jeland.

"АГР" заявил о создании в партнерстве с Defetoo нового автомобильного бренда в начале февраля. Сообщалось, что производство Jeland планируется начать в первом полугодии 2026 года. Тогда же упоминалось о сертификации первой модели Jeland – кроссовера J6.

Позже Калужский завод "АГР Холдинг" получил сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 2 модели кроссоверов под брендом Jeland – С5 и С7. Первая станет более компактным кроссовером, в котором предусмотрено 5 мест для сидения и вариации с передним или полным приводом.

В свою очередь, вторую оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4-цилиндровым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил.