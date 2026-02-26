Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 12:39

Транспорт

Бывший завод GM в Санкт-Петербурге переоснастили под выпуск машин Jeland

Фото: 123RF.com/gyn9037

Российский "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo завершили совместную модернизацию бывшего завода General Motors в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Таким образом фирмы объявили о расширении стратегического сотрудничества. Уточняется, что на обновленной площадке планируется наладить производство автомобилей российского бренда Jeland.

"АГР" заявил о создании в партнерстве с Defetoo нового автомобильного бренда в начале февраля. Сообщалось, что производство Jeland планируется начать в первом полугодии 2026 года. Тогда же упоминалось о сертификации первой модели Jeland – кроссовера J6.

Позже Калужский завод "АГР Холдинг" получил сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 2 модели кроссоверов под брендом Jeland – С5 и С7. Первая станет более компактным кроссовером, в котором предусмотрено 5 мест для сидения и вариации с передним или полным приводом.

В свою очередь, вторую оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4-цилиндровым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Китайские двигатели стали чаще устанавливать на европейские и японские машины в России

Читайте также


транспортавто

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика