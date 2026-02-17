РИА Новости: кроссоверы Jeland будут выпускаться на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Фото: 123RF.com/philberrry

Калужский завод компании "АГР Холдинг" (бывший Volkswagen) получил сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 2 модели кроссоверов под брендом Jeland. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

В феврале "АГР Холдинг" объявил о создании в партнерстве с китайской Defetoo нового автомобильного бренда Jeland, производство которого в России планируется начать в первом полугодии. Также сообщалось о сертификации первой модели Jeland – кроссовера J6, который будут выпускать на бывших заводах Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге.

Заявителем на ОТТС и изготовителем новых моделей С5 и С7 указано ООО "АГК" – структура "АГР Холдинга", которая выпускает машины Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Согласно документам, модель С7 получит комплектации с передним и полным приводом. Обе версии предусматривают 5 мест для сидения. Авто оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4-цилиндровым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Для полноприводной версии будет доступен мотор на 186 лошадиных сил.

Между тем модель С5 станет более компактным кроссовером, в котором также предусмотрено 5 мест для сидения и вариации с передним или полным приводом, говорится в материалах.

Вне зависимости от варианта привода С5 будет оснащена турбированным двигателем с 4 цилиндрами и объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Автомобиль получит 6-ступенчатую автоматическую коробку передач в версии с полным приводом и 7-ступенчатую – с передним.

Ранее в Минпромторге России заявили, что производство на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется запустить в этом году. Ведомство делает упор на увеличение предложения новых моделей российских и локализованных иностранных производителей на отечественном рынке.