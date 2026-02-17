Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки 16 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В частности, на опорной метеостанции ВДНХ за последние 24 часа зафиксировали 4 миллиметра осадков. В центре Москвы, на Балчуге и МГУ – по 9 миллиметров.

В области в Горках Ленинских выпало 12 миллиметров снега, у Серпухова – 14 миллиметров, в Кашире – 19 миллиметров, а в Черустях – 20 миллиметров.

На Москву и область обрушился балканский циклон "Вивиан" со снегопадами и метелями. Прогнозировалось, что к пятнице, 20-го числа,он принесет новый рекорд высоты снежного покрова.