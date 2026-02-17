ФСБ задержала жителя Краснодара за сбор и передачу данных об участниках СВО

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленник является сторонником радикальной украинской идеологии и администратором чата в мессенджере Telegram, в котором состояли представители спецслужб Украины.

В указанном сообществе мужчина разместил собранные персональные данные российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, тем самым передав их противнику.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее жительницу Херсонской области приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Установлено, что женщина собирала информацию о военной технике и личном составе ВС РФ, а затем передавала ее украинской разведке в одном из мессенджеров. Отбывать назначенный срок она будет в исправительной колонии общего режима.