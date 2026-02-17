Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:20

Транспорт

Посвященный китайскому Новому году поезд запущен в московском метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный китайскому Новому году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что запуск праздничного поезда в день китайского Нового года уже становится традицией. Ликсутов подчеркнул растущее сотрудничество Москвы со столицей Китая, другими китайскими городами и напомнил, что на столицу приходится почти 40% товарооборота между двумя странами. По его словам, этот показатель продолжает увеличиваться.

"Сегодняшний день, начало китайского Нового года, это день весны в первую очередь, день обновления, день стремления к самым лучшим и к новым победам и достижениям. Уверен, что наше сотрудничество с нашим добрым соседом будет дальше продолжать развиваться. Будут и китайские туристы в Москве, и россияне, и москвичи будут с удовольствием посещать замечательные китайские города. С праздником!" – сказал Ликсутов.

Как отметили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, состав запустили в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", который продлится до 1 марта.

В оформлении состава использованы традиционные для Китая цвета и символы: красный и золотой олицетворяют благополучие, радость и удачу, праздничные фонари – свет и обновление, а Огненная Лошадь – символ 2026 года, связанный с энергией и движением вперед.

В вагонах также разместили стихотворения о празднике на китайском языке начиная с VII века, с переводами на русский, фотографии прошлых лет и схему метро на китайском в первом и последнем вагонах.

Дептранс подчеркнул, что уже второй подобный поезд – первый вышел на линию в 2025 году. Тогда его ключевой темой стал дракон – один из наиболее узнаваемых символов Китая.

"Китай – важный партнер Москвы, объем взаимной торговли с каждым годом растет. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сотрудничество как в сфере промышленности, так и в сфере транспорта. Эта работа носит системный характер. Коллеги активно участвуют в Международном транспортном саммите, который мы проводим в Москве каждый год", – рассказал Ликсутов.

По его словам, стороны обмениваются опытом в области беспилотных технологий, цифровых сервисов, искусственного интеллекта и других направлений. Ликсутов также заявил, что московский транспорт всегда рад и готов к приему гостей из Китая – в прошлом году для туристов уже представили схему метро на китайском языке.

Ранее сообщалось, что на транспортных объектах Москвы с 17 по 21 февраля состоится празднование Масленицы. На станциях метро и автовокзалах пассажиров ждут интерактивные зоны и анимационная программа. В частности, масштабное празднование пройдет на Северном и Южном речных вокзалах.

