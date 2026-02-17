Более 620 миллионов раз переданы показания счетчиков воды через сервис на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 620 миллионов раз москвичи передали показания счетчиков воды и тепла через сервис на mos.ru с момента его запуска. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Благодаря онлайн-сервису горожане могут быстро передать данные счетчиков для формирования единого платежного документа (ЕПД). Также они получают информацию о сроках проверки. Доступна и статистика потребления за предыдущие месяцы. При необходимости всегда можно скачать архивные данные.

"Сервис передачи показаний воды и тепла – один из самых востребованных на портале mos.ru. Он обеспечивает оперативную, удобную и надежную передачу данных в ведомства", – подчеркнули в ведомстве, сообщение которого приводится на портале мэра и правительства столицы.

Там добавили, что цифровая экосистема сервисов и услуг в Москве постоянно развивается, что позволяет горожанам решать многие бытовые вопросы не выходя из дома. Передать показания приборов учета можно как через сервис на mos.ru, так и по телефону горячей линии.

Чтобы отправить показания воды и тепла, необходимо только указать адрес квартиры и код плательщика, который можно найти в ЕПД. Если данные уже вносили в личный кабинет на mos.ru, то форма заполнится автоматически.

Сервис находится в каталоге услуг. Нужно найти раздел "Жилье, недвижимость, земля", выбрать подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья" и открыть "Прием показаний приборов учета воды и тепла". Получить услугу могут пользователи с упрощенной, стандартной и полной учетной записью.

Кроме того, москвичи могут передать показания на сайте и в мобильном приложении "Электронный дом". Приложение позволяет сделать это при помощи камеры: нужно сфотографировать показания и загрузить снимок.

Также передать показания можно через мобильные приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", виджет "Коммунальные услуги" в личном кабинете на mos.ru, а также по телефону горячей линии единой сервисной службы +7 (495) 539⁠-25⁠-25 и через СМС на номер 7377. Лично это можно сделать в управляющей компании и с помощью терминалов "Мосэнергосбыт" в центрах госуслуг "Мои документы".

Ранее сообщалось, что в России с 1,5 до 3 увеличился повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, такое решение было принято для борьбы с мошенническими схемами.

