17 февраля, 12:51

Город

Баран породы уэссан появился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Молодой баран породы уэссан поселился в Московском зоопарке. Его зовут Чарли, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Он родился 2 года назад в Пензенском зоопарке, после чего его перевезли на "Городскую ферму" ВДНХ. Там животному провели необходимые ветеринарные процедуры и направили на экспозицию детского зоопарка.

Чарли уже подружился с 4 овцами такой же породы – Нугой, Кнопкой, Вьюгой и Ночкой.

"Овечки породы уэссан – это не просто милые животные с кротким нравом, которых обожают наши маленькие посетители. Это живая история, представители одной из древнейших и выносливых пород, которая прошла путь от острова Уэссан во Франции до зоопарков по всему миру", – подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Чарли живет на контактной площадке детского зоопарка на новой территории. Она работает ежедневно с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Овцы уэссан являются одной из самых мелких пород в мире. Их рост составляет около 50 сантиметров. Представители этой породы отличаются мягкой шерстью. Благодаря своему социальному поведению они полюбились гостям контактных площадок по всему миру.

Ранее 3 розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения. Эти пернатые получили травмы в естественной среде обитания. За пеликанами пока наблюдают врачи, поскольку им требуется более длительное лечение и реабилитация. Весной их переведут в павильон "Птицы и бабочки".

Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 21 февраля для посетителей в костюмах панды

