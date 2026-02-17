Форма поиска по сайту

17 февраля

Транспорт
Автоюрист Воропаев предупредил водителей о завирусившейся в Сети схеме обмана

Автоюрист предупредил водителей о новой схеме обмана на дороге

Фото: 123RF.com/lightpoet

Водителям необходимо четко соблюдать правила движения и не впускать в салон сомнительных попутчиков, чтобы не стать жертвой дорожных мошенников. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил автоюрист Лев Воропаев.

Ранее в соцсетях завирусилось видео, в котором автор рассказывает, как во время семейной поездки увидел на дороге "голосующего" человека. Судя по кадрам, он был в крови, в порванной одежде и настойчиво просил впустить его в салон и подвезти. Водитель отказался и вызвал скорую помощь, но, услышав об этом, "пострадавший" вскоре убежал и скрылся в подъехавшей к нему машине.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dealeroftea

По мнению эксперта, герои ролика все сделали правильно.

Cажая незнакомого человека к себе в машину, надо быть готовым к совершенно любому развитию событий. Оказавшись в салоне, он может напасть, попытаться завладеть автомобилем, вызвать подельников или шантажировать, обвиняя в том, что водитель якобы пытался его похитить либо избил.
Лев Воропаев
автоюрист

В подобной ситуации нужно не покидать салон машины и вызывать скорую помощь и полицию, потому что, если человек в крови, это может указывать на совершенные в отношении него противоправные действия, подчеркнул Воропаев.

Чтобы защититься от аферистов, водители могут установить видеорегистраторы, но фактически есть только одно действенное средство – это четкое соблюдение правил дорожного движения, уверен Воропаев. Причем не только на дороге, но и на прилегающих территориях.

"Особенно при движении задним ходом, потому что мошенник может просто попытаться кинуться на машину и потом обвинить водителя в наезде. И тут даже регистратор не всегда поможет, потому что часто непонятно, специально человек это сделал или просто действительно упал, а невнимательный водитель наехал. Камера просто зафиксирует факт", – заключил Воропаев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал при покупке автомобиля обращать внимание на руль, сиденье и коврик. Если они порядочно стерты, но продавец заявляет, что машина пробежала лишь 50 тысяч километров, это явный сигнал, что здесь что-то не так.

Трошина Любовь

транспортавтобезопасностьэксклюзив

