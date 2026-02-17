ГД одобрила проект о дополнительном отпуске пострадавшим при ЧС

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в I чтении законопроект о праве работников, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на оплачиваемый выходной и до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты.

Документ предлагает закрепить в Трудовом кодексе России новые гарантии для работников. Для них предусматривается установить 1 дополнительный выходной с сохранением средней зарплаты и отпуск до 5 дней за свой счет.

При этом предоставлять гарантии можно только при одновременном выполнении 3 условий:

работник проживает в доме в зоне ЧС;

из-за ЧС нарушены условия жизнедеятельности;

из-за ЧС утрачено имущество.

В проекте уточняется, что речь идет о ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Как указано в пояснительной записке, новые гарантии призваны обеспечить пострадавшим приемлемые условия жизни, в том числе для восстановления документов и оформления мер поддержки.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября этого года.

Ранее в России в тестовом режиме начали автоматически производить денежные выплаты пострадавшим при ЧС через "Госуслуги". Для выбора способа получения средств гражданам отправляется предзаполненное заявление через личный кабинет на портале.