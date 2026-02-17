Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 15:33

Политика

ГД одобрила проект о дополнительном отпуске пострадавшим при ЧС

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в I чтении законопроект о праве работников, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на оплачиваемый выходной и до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты.

Документ предлагает закрепить в Трудовом кодексе России новые гарантии для работников. Для них предусматривается установить 1 дополнительный выходной с сохранением средней зарплаты и отпуск до 5 дней за свой счет.

При этом предоставлять гарантии можно только при одновременном выполнении 3 условий:

  • работник проживает в доме в зоне ЧС;
  • из-за ЧС нарушены условия жизнедеятельности;
  • из-за ЧС утрачено имущество.

В проекте уточняется, что речь идет о ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Как указано в пояснительной записке, новые гарантии призваны обеспечить пострадавшим приемлемые условия жизни, в том числе для восстановления документов и оформления мер поддержки.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября этого года.

Ранее в России в тестовом режиме начали автоматически производить денежные выплаты пострадавшим при ЧС через "Госуслуги". Для выбора способа получения средств гражданам отправляется предзаполненное заявление через личный кабинет на портале.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика