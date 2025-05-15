Выплаты пострадавшим при ЧС станут автоматически выплачивать через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

МЧС России в тестовом режиме начало автоматически производить денежные выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях через портал "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, для выбора способа получения средств гражданам направляется предзаполненное заявление через личный кабинет на "Госуслугах". Механизм протестирован в Приморье во время учений и в Тюменской области – пострадавшим от половодья.

Такие выплаты через портал стали доступны с 2022 года. Для этого нужно было подавать соответствующее заявление. Доработки в сервис внесли совместно с Минцифры.

"В прошлом году поступило около 1,15 миллиона заявлений, при этом 90% из них были поданы в электронном виде через единый портал госуслуг", – добавил Куренков.

Ранее кабмин России скорректировал параметры предоставления выплат гражданам в случае утраты или повреждения жилья из-за ЧС. Россияне смогут получить средства от государства за уничтоженное или поврежденное жилье, даже если имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение. При это такая доля не должна превышать 18 квадратных метров на каждого члена семьи.