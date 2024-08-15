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Жители Белгородской области смогут получить единовременные выплаты из-за введенного в регионе ЧС федерального характера. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС России.

Так, белгородцам полагается единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости выплачивается 75 тысяч рублей, а при полной – 150 тысяч рублей.

В свою очередь, выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил легкий вред здоровью, выплачивается 300 тысяч рублей, в случае среднего или тяжкого вреда – 600 тысяч рублей.

Ведомство уточнило, что все мероприятия по ликвидации последствий ЧС оплачиваются из федерального бюджета.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера в Белгородской области объявили утром 15 августа. Глава МЧС РФ Александр Куренков также предложил установить в регионе федеральный уровень реагирования.

По словам Куренкова, обстановка в Белгородской области остается сложной и напряженной. В результате атак со стороны ВСУ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие.

