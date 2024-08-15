Режим ЧС федерального характера введен в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков, чьи слова приводятся в телеграм-канале министерства.

Глава ведомства предложил установить в регионе федеральный уровень реагирования. По словам Куренкова, обстановка в Белгородской области остается сложной и напряженной. В результате атак со стороны ВСУ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие.

"В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", – отметил он.

Вместе с тем глава МЧС РФ призвал не допускать необоснованное повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости, а также поручил Федеральной антимонопольной службе принять активное участие в работе. Он добавил, что вопросы жизнеобеспечения жителей Белгородской области необходимо постоянно держать на контроле.

О крайне сложной и напряженной обстановке из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ заявил и губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее четыре мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Кроме того, в результате нескольких ударов загорелись две квартиры в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания.

