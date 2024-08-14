ВС РФ взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ на курском направлении за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации взяли в плен 18 бойцов 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад украинской армии в Курской области, заявили в министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие были взяты в плен в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланке.

Вместе с тем, согласно информации оборонного ведомства, общие потери ВСУ за время боевых действий в Курской области достигли 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера. Противник также потерял 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей и другую технику.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Как заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, российские силы завершают блокирование Вооруженных сил Украины на территории региона. По его словам, обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ.

