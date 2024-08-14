Алаудинов: силы РФ завершают блокирование ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы завершают блокирование Вооруженных сил Украины на территории Курской области, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ. В ближайшее время они перейдут в повсеместное наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника.

"Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были", – подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что противник несет очень большие потери и в технике, и в живой силе. Генерал-майор обратил внимание, что ВСУ потеряли желание рваться вперед на курском направлении. Они постепенно начинают окапываться в приграничных районах области, чтобы избежать уничтожения, заключил он.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области. Из-за атак ВСУ в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери украинских войск, по последним данным, на этом направлении составили до 2 030 военных, 35 танков и 31 бронетранспортер.

