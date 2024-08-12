Смирнов: под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области

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Под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании у Владимира Путина. По его словам, ситуация в регионе сложная.

"Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника", – заявил он.

Смирнов добавил, что в Курской области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника.

Он также доложил президенту, что в области выкопали 40 из 46 километров противотанкового РВА для защиты от ВСУ. Кроме того, по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов. Усиливаются и патрули для защиты от мародеров.

Врио губернатора также сообщил, что из приграничных районов Курской области на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей. Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, заключил Смирнов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.

Плененный в Курской области украинский военный сообщил о приказе расстреливать местных жителей на месте за оказание ими сопротивления. Также, по данным ФСБ, при заходах в населенные пункты военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.