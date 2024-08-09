МО РФ: ВС РФ наращивают силы в Суджанском районе Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

РСЗО БМ-21 "Град", артиллерийские установки, тяжелая гусеничная техника, танки и автомобили "Урал" и "КамАЗ" направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять активные боевые действия против украинских вооруженных формирований, которые проникли в составе тысячи человек в Суджанский район Курской области 6 августа.

На данный момент ВС РФ предпринимают усилия по остановке продвижения противника вглубь территории РФ. К текущему моменту известно, что украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

На фоне не прекращающихся атак со стороны ВСУ с 6 августа число пострадавших мирных жителей выросло до 66 человек, включая 9 детей. Также погибли 4 человека.

В связи с этим власти приняли решение отнести ситуацию на территории Курской области к ЧС федерального характера. Кроме того, в регионе установили федеральный уровень реагирования.

