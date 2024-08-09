Устранение последствий ЧС в Курской области будет финансироваться из бюджета РФ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет в основном финансироваться из федерального бюджета, так как такую схему предполагает режим ЧС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства России.

В связи с этим федеральные органы исполнительной власти в рамках курируемых сфер могут вносить предложения по различного рода компенсациям региону, отметили в пресс-службе кабмина. После проработки инициатив их будут вносить в правительство.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ. За все время украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории Курской области ввели утром 9 августа. Кроме того, в регионе установили федеральный уровень реагирования. Помимо этого, губернатор региона Алексей Смирнов назвал оперативную обстановку в области сложной. В Курске развернули гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов.

Сложная обстановка остается и в Суджанском районе. Людей эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.

Накануне кабмин РФ принял решение о выделении 220 миллионов рублей на единовременные выплаты жителям. Данная оперативная мера поддержки не единственная из средств федерального бюджета, так как ранее уже было принято решение о выделении 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Кроме того, прорабатываются и другие меры поддержки.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

