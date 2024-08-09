ВС РФ пресекли попытки рейдовых действий ВСУ на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в течение суток пресекли попытки рейдовых действий ВСУ вглубь российской территории на курском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В боевых действиях также участвуют подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия. Так, солдаты РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

При этом в районе Южного авиация уничтожила пять бронетранспортера "Страйкер", вблизи Мартыновки – колонну ВСУ в составе танка, четыре бронетранспортера и боевую бронированную машину "Козак". Помимо этого, авиации и ракетные войска поразили резервы противника в Сумской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки украинская сторона потеряла более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, гаубицу М777 155-миллиметрового калибра, самоходную артиллерийскую установку "Краб" такого же калибра и орудие Д-20 152-миллиметрового калибра.

При этом всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, среди которой 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

Обстановка на территории Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Кроме того, в регионе установили федеральный уровень реагирования. Помимо этого, губернатор региона Алексей Смирнов назвал оперативную обстановку в области сложной. В Курске развернули гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов.

Сложная обстановка остается и в Суджанском районе. Людей эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.