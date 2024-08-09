Минцифры: связь и интернет в Курской области будут бесплатными до окончания ЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры РФ сделали бесплатными связь и мобильный интернет в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах Курской области до окончания режима ЧС. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Инициатива будет действовать даже при минусовом балансе. Так, горожане смогут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. При этом за входящие звонки также не будет взиматься плата. Все подробности этих услуг можно дополнительно узнать у операторов.

"Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи, в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета, сколько потребуется. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнули в ведомстве.

До тысячи украинских боевиков попытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российские военнослужащие сумели остановить продвижение ВСУ вглубь российской территории, а позднее силы Украины перешли в отступление.

При этом, по данным на 9 августа, потери украинских формирований на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Из-за действий ВСУ в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с последней информацией, в регионе пострадали 66 человек, среди которых 9 детей. Кроме того, погибли четыре мирных жителя.

