Мэр Суджи рассказал об обстановке в городе

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Мэр Суджи Виталий Слащев рассказал об обстановке в городе, сообщает RT.

По его словам, в целом все нормально, людей потихоньку эвакуируют. Что касается мобильной связи, то сейчас она неустойчивая.

"Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?" – добавил мэр.

Слащев сообщил, что работы в Судже много: звонят люди, которым нужна помощь.

До тысячи украинских боевиков попытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российские военнослужащие сумели остановить продвижение ВСУ вглубь российской территории, а позднее силы Украины перешли в отступление.

При этом, по данным на 8 августа, потери украинских формирований на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Из-за действий ВСУ в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с последней информацией, в регионе пострадали 66 человек, среди которых 9 детей. Кроме того, погибли четыре мирных жителя.

