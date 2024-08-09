WP: Киев просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам РФ

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Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России. Об этом со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского сообщает газета Washington Post.

"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что власти Киева верят, что данные меры позволят им удержать часть Курской области, что позволит украинским властям получить рычаг давления для будущих переговоров с Россией.

До тысячи украинских боевиков пытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступать.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. В результате погибли 4 мирных жителя. Согласно последним данным, пострадали 66 человек, среди которых 9 детей.