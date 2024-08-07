Режим ЧС введен в Курской области из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Курской области из-за продолжающихся атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах", – написал он в своем телеграм-канале.

Решение о введении режима ЧС было принято для ликвидации последствий захода вражеских сил на территории области, подчеркнул Смирнов. Он уточнил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В итоге российским войскам удалось остановить продвижение украинских военных на территорию РФ.

Потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Операция против украинских военнослужащих будет завершена их разгромом и выходом ВС РФ к госгранице России, уточнял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В результате атак пострадали 31 человек, в их числе шестеро детей. 19 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницы, а состояние еще четырех пострадавших, включая одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Амбулаторная помощь была оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

Мирных жителей приграничных районов области продолжают вывозить в безопасные места. Так, за последнюю ночь были эвакуированы свыше 200 человек. Кроме того, за сутки при помощи властей на личном транспорте выехали несколько тысяч человек. Для них организовали пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".