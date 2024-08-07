Минздрав РФ: при обстреле Курской области ранения получил 31 человек

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31 человек, в том числе шестеро детей, пострадали и получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

При этом, как уточнили в ведомстве, 19 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницы, а состояние еще четырех пострадавших, включая одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Амбулаторная помощь была оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

Врачи также провели телемедицинские консультации с экспертами федеральных медучреждений, добавили в министерстве.

Жителей приграничных районов Курской области вывозят в безопасное место. Так, за последнюю ночь были эвакуированы свыше 200 человек. Кроме того, за сутки при помощи властей на личном транспорте выехали несколько тысяч человек. Для них организовали пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что 6 августа в 05:30 по московскому времени подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек пытались захватить территорию Курской области. Действиями подразделений прикрытия и пограничников, а также с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение вглубь территории России украинских вооруженных формирований удалось остановить.

В результате ВСУ потеряли 315 человек, включая не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Кроме того, российской армии удалось уничтожить 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков. Операция против украинских военнослужащих будет завершена их разгромом и выходом ВС РФ к госгранице России, уточнил Герасимов.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

