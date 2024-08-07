ООН назвала вылазку ВСУ в Курской области эскалацией конфликта

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Попытка украинских военных проникнуть и атаковать Курскую область увеличивает риск обострения ситуации, поэтому в Организации Объединенных Наций выступили за деэскалацию. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об остановке продвижения украинских вооруженных формирований вглубь территории РФ. Он доложил Владимиру Путину, что 6 августа в 05:30 по московскому времени подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек пытались захватить территорию Курской области.

Однако действиями подразделений прикрытия вместе с пограничниками, а также с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение украинских военных удалось остановить. В результате ВСУ потеряли 315 человек, включая не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Кроме того, российской армии удалось уничтожить 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков.

В результате не прекращающихся с 6 августа украинских атак на Курскую область получили ранения 28 человек, которые проживали в Суджанском и Кореневском районах. В связи с этим власти распорядились перевести экстренные службы региона на усиленный режим работы.

Сейчас жителей приграничных районов Курской области вывозят в безопасное место. Так, за последнюю ночь были эвакуированы свыше 200 человек. Кроме того, за сутки при помощи властей на личном транспорте выехали несколько тысяч человек. Для них организовали пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Также из-за продолжающихся обстрелов в регионе отменили все массовые мероприятия.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

