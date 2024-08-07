Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Экстренные службы Курской области перешли на усиленный режим работы после украинских атак. Об этом врио главы региона Алексей Смирнов рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В связи с ситуацией в приграничных районах медучреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра", – говорится в его публикации.

Губернатор призвал местных жителей не оставаться равнодушными.

6 августа около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Позже стало известно об отступлении украинской ДРГ на их территорию после огневых ударов артиллерии, армейской авиации и ударных дронов.

