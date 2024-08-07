Фельдшер и водитель погибли после удара ВСУ по скорой в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фельдшер и водитель машины скорой помощи погибли, а врач пострадал после удара ВСУ по транспорту около Суджи Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он назвал медиков настоящими героями. При этом он добавил, что террористы, бьющие по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие.

Смирнов принес искренние соболезнования родным и близким погибших.

На протяжении 6 августа ВСУ атакуют Курскую область с помощью дронов. Так, сперва от обстрела города Суджи пострадали пять человек, среди которых были трое детей. После этого погибла девушка, еще три человека, включая одного ребенка, получили ранения.

Затем стало известно о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста, а также о пяти раненых гражданах. Так, одного мужчину госпитализировали, еще четверо пострадали от удара дрона ВСУ по автомобилю. Еще два ребенка были ранены в результате сброса взрывчатки с украинского дрона.

