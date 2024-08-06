Два ребенка ранены при атаке ВСУ на Курскую область

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Два ребенка ранены в результате сброса взрывчатки с украинского дрона в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Они направлялись из Суджи в слободу Белую Беловского района. На месте им оказали первую помощь, а затем их отправили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

На протяжении сегодняшнего дня, 6 августа, ВСУ с помощью дронов атаковывали Курскую область. В общей сложности пострадали 20 человек. Так, сперва от обстрела города Суджа пострадали пять человек, среди которых были трое детей. После этого появилась информация о гибели девушки, а также о троих получивших травмы граждан, в том числе и ранении одного ребенка.

Затем врио губернатора сообщил о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста, а также о пяти раненых гражданах. Так, одного мужчину госпитализировали, еще четверо пострадали от удара дрона ВСУ по автомобилю.

