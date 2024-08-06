Очевидец показал на видео обстановку в Курской области

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Кадры пролета авиации ВС РФ в Курской области сняли очевидцы на видео.

На размещенных в Сети кадрах заметно, как на обочине воспламенилась фура, а в небе на фоне поднимающегося вверх дыма видны несколько пролетающих истребителей.

Утром 6 августа три украинских беспилотника удалось ликвидировать в Курской области. Однако спустя время врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что за ночь в общей сложности было сбито 26 украинских БПЛА, атаковавших область. В результате пять человек, в том числе три ребенка, пострадали в городе Суджа. Позднее за медпомощью обратились еще трое жителей города, включая одного ребенка. Кроме того, погибла девушка.

Затем стало известно о еще двух пострадавших из-за атаки украинского дрона по легковому автомобилю на станции Глушково Глушковского района Курской области. Еще два человека пострадали в Большесолдатском районе и один – в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях.

Также погибли водитель микроавтобуса и автомобилист в результате атаки украинского дрона по территории Курской области.

После этого украинские бойцы пытались прорваться на территорию Курской области, однако пограничная служба ФСБ России и формирования ВС РФ не допустили этого. На фоне этого жителям Курчатова и Курчатовского района Курской области, где находится Курская АЭС, начали поступать ложные звонки от украинских спецслужб о скором захвате станции, однако власти области опровергли эту информацию и призывы к эвакуации.

Оказалось, что порядка 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и 20 боевых бронемашин атаковали границу в Курской области. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающих к российско-украинской границе. ВС РФ смогли уничтожить 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 6 танков, 2 боевые машины пехоты, 4 бронетранспортера, 3 боевые бронированные машины "Козак" и инженерную машину разграждения.

Между тем число пострадавших в результате атаки украинских дронов на приграничные районы Курской области выросло до 18. Так, мужчину из села Белица Беловского района госпитализировали с ранением, еще два мирных жителя пострадали в селе Новоивановка Суджанского района и двое граждан – в поселке Политотдельский Глушковского района.

Ближе к вечеру 6 августа в Минобороны РФ сообщили об отступлении украинской ДРГ на их территорию после нанесения российскими военными огневых ударов артиллерии, армейской авиации и ударных дронов. При этом часть боевиков пыталась закрепиться у госграницы Курской области, но была заблокирована Вооруженными силами РФ. Даже после отступления ВС России продолжают наносить удары по оставшейся части боевиков.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на приграничные населенные пункты Курской области, а также призвал установить всех причастных к атаке.

