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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заверил, что Москва ответит на попытку Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область, сообщает "Лента.ру".

Подобные действия Киева парламентарий назвал военным преступлением, поскольку были совершены атаки по гражданскому населению. При этом он призвал действовать на холодную голову.

"Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны", – заявил Колесник.

В то же время он обратил внимание, что прорыва границы не было, поскольку российские пограничники не дали возможности проникнуть на территорию своей страны.

"ВСУ применили артиллерию, дроны по мирным домам – все в их духе. С мирными жителями воевать легче, и они этими действиями пытаются компенсировать неудачами на фронте", – заключил Колесник.

6 августа около 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающих к российско-украинской границе. Войска прикрытия госграницы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки, а также наносят огневое поражение по противнику.

От атаки ВСУ в Курской области пострадали 18 человек. Восемь человек, включая четверых детей, пострадали в городе Суджа. Кроме того, после этого удара погибла девушка.

Кроме того, в области погибли водитель микроавтобуса и водитель автомобиля.

Раненых доставили в районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь.