Водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского БПЛА в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского беспилотника на машину в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Это произошло неподалеку от села Нехаевка Рыльского района. Мужчина умер на месте, уточнил политик в своем телеграм-канале. Смирнов выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее из-за атаки украинского дрона на город Суджа в Курской области пострадали пять человек, среди которых оказалось трое детей. Кроме того, в результате обстрела были сильно повреждены несколько жилых домов.

Позднее стало известно, что после этого удара погибла девушка. Также за медпомощью обратились еще трое жителей города, включая одного ребенка. Всего от атаки ВСУ в Курской области пострадали 13 человек.

Еще два жителя региона получили ранения из-за удара беспилотника по легковому автомобилю на станции Глушково Глушковского района. Раненых доставили в районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь.

