Еще два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Курской области

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Еще два человека пострадали из-за атаки украинского дрона в Курской области, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Беспилотник атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Раненых местных жителей доставили в районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь, уточнил Смирнов.

До этого из-за обстрела города Суджа в Курской области пострадали пять человек, включая трех детей. Кроме того, в результате атаки были сильно повреждены несколько жилых домов.

Между тем за утро 6 августа российские силы уничтожили 22 дрона ВСУ над территориями Курской и Белгородской областей.

