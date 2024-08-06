Силы ПВО уничтожили за ночь 12 украинских дронов над двумя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО РФ ликвидировали минувшей ночью 12 дронов ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства обороны России.

При этом в Курскую область противник направил 11 беспилотников самолетного типа, а в Белгородскую – один, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о пяти пострадавших в результате ночного обстрела Суджи в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что среди них есть трое детей. Получивших ранения доставили в Суджанскую районную больницу.

Кроме того, из-за обстрела были сильно повреждены несколько жилых домов. Смирнов пообещал, что подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка.

