Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", – написал он.

В регионе в 1:34 по московскому времени объявлялась ракетная опасность.

Ранее, в ночь на 30 июля, губернатор сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили четыре ракеты ВСУ над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области. К борьбе с огнем привлекли 82 спасателей и 32 единиц спецтехники.