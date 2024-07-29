Дрозденко: при атаке дронов ВСУ на Ленобласть никто из жителей не пострадал

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Никто из жителей Ленинградской области не получил травм после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Кроме того, он уточнил, что на территории Ленинградской области не было обнаружено никаких повреждений.

"Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО", – подчеркнул глава региона.

По его словам, после атаки ВСУ он обратился к командованию 6-й армии противовоздушной обороны с предложением наградить военных, которые проявили себя в процессе ликвидации дронов.

Дежурные средства российской ПВО в ночь на 29 июля уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. По информации оборонного ведомства, были перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять – над Белгородской, три – над Воронежской, пять – над Брянской и три – над Ленинградской областями.

Кроме того, в ночь на 29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ была повреждена электростанция на территории Глазуновского района Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших.

