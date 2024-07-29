Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 07:34

Происшествия

ПВО за ночь сбила 39 украинских беспилотников над пятью областями РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО в ночь на 29 июля уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять – над Белгородской, три – над Воронежской, пять – над Брянской и три – над Ленинградской областями", – указано в сообщении.

В ночь на 29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ была повреждена электростанция на территории Глазуновского района Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших.

Кроме того, в Острогожском районе Воронежской области подавленный силами РЭБ беспилотник повредил при падении объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Глава региона Александр Гусев рассказал, что беспилотник повредил кровлю здания. После его падения возник пожар, который был оперативно потушен, уточнил губернатор.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика