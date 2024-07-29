ПВО за ночь сбила 39 украинских беспилотников над пятью областями РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО в ночь на 29 июля уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять – над Белгородской, три – над Воронежской, пять – над Брянской и три – над Ленинградской областями", – указано в сообщении.

В ночь на 29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ была повреждена электростанция на территории Глазуновского района Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших.

Кроме того, в Острогожском районе Воронежской области подавленный силами РЭБ беспилотник повредил при падении объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Глава региона Александр Гусев рассказал, что беспилотник повредил кровлю здания. После его падения возник пожар, который был оперативно потушен, уточнил губернатор.