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01:11

Происшествия

Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Электростанция на территории Глазуновского района Орловской области была повреждена из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции", – написал он.

Клычков подчеркнул, что оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, а на месте происшествия работают правоохранительные органы

До этого из-за падения обломков беспилотника на Туапсинском НПЗ начался пожар. Его площадь достигла 50 квадратных метров. На место происшествия вызвали спасательные службы. Позже специалисты смогли ликвидировать возгорание.

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