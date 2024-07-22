ПВО уничтожила украинский дрон-камикадзе в Смоленской области

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Система ПВО предотвратила атаку украинского дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Запущенный ВСУ беспилотник был уничтожен в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул губернатор. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Средства противовоздушной обороны этой ночью также уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе в Краснодарском крае. По данным местных властей, повреждений инфраструктуры и пострадавших не выявлено.

Кроме того, обстрелу со стороны ВСУ подверглись село Устинка и город Шебекино в Белгородской области. При воздушной атаке пострадали два человека, одного из них госпитализировали, второму оказали медпомощь на месте.